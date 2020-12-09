شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بسبب احتراق مقلب قمامة وانتشار سحب الدخان بالمنصورة.. والأهالي: اختنقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين ابناء مدينة المنصورة بسبب انتشار سحب دخان كثيفة غطت سماء المنصورة نتيجة لإحتراق القمامة بمقلب القمامة الجديد بأرض المحلج بمنطقة عزبة الصفيح في الجهة المقابلة لمدينة المنصورة مما تسبب في اختناق المواطنين في منازلهم خاصة المناطق القريبة من ترعة المنصورية

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللوا مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مقلب القمامة الجديد والذى أقامه محافظ الدقهلية بأرض محلج الأقطان قبلي عزبة الصفيح على بعد 2 كيلو من مقلب سندوب والذى تقوم المحافظة ووزارة التنمية المحلية بنقله.

انتقلت 7 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى منطقة الحريق وتبين اشتعال النيران في اطنان القمامة الموجوده بالمقلب وتصاعد الأدخنة لعدة أمتار وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية على مدار 3 ساعات من السيطرة على الحريق في المقلب وتقوم حاليا بعملية التبريد للسيطرة على الدخان المتصاعد.

وتداول عدد كبير من أهالى المنصورة على صفحات الفيس بوك صور للدخان الكثيف الذي يغطى سماء المنصورة وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسبب احساسهم بالإختناق وعدم القدرة على التنفس وهم في منازلهم وأكدوا أن أولادهم يصرخون بسبب سوء الوضع والإختناق.

وانتشرت الأدخنة الكثيفة في شوارع مناطق «جديلة، وعزبة الشال، وكفر البدماص، وشارع قناة السويس،وتوريل الجديدة، وقرية ميت الصارم وعزبة الصفيح» وتسربت الأدخنة إلى داخل الشقق السكنية بتلك المناطق.

وأكد مصدر أمنى بالحماية المدنية أن المواطنين سيشعرون بالأدخنة وضيق التنفس حتي الساعة الثانية صباحا حتى تنتهي عملية التبريد والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة والتي انتشرت في سماء المنصورة بصورة كثيفة .

يذكر أن محافظ الدقهلية بدء في نقل مقلب قمامة سندوب التاريخى وأعلن عن انشاء مصنع لتدوير القمامة بتكلفة نقل وانشاء اجمالية 240 مليون جنيه ولكنه قام بإنشاء المقلب الجديد على بعد 2 كيلو من مقلب سندوب ليكون نقطة تجميع وسيطة للقمامة من مدينة المنصورة خاصة بعد توقف شركة النظافة ومصانع التدوير التابعة لها عن العمل منذ فبراير الماضى بسبب خلاف بين المحافظة والشركة فظهرت كميات كبيرة من القمامة في الشوارع بالإضافة إلى المقالب الوسيطة وسط الكتل السكنية والتي يرفضها الأهالي.

سحب الدخان تغطى المنصورة بسبب احتراق مقلب قمامة

سحب الدخان تغطى المنصورة بسبب احتراق مقلب قمامة

سحب الدخان تغطى المنصورة بسبب احتراق مقلب قمامة

سحب الدخان تغطى المنصورة بسبب احتراق مقلب قمامة

سحب الدخان تغطى المنصورة بسبب احتراق مقلب قمامة