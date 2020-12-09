شكرا لقرائتكم خبر عن نظرتي.. أبرز مصادر الحصول على المعلومات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مجلة نظرتي، لقد أصبحت مجلة نظرتي من أبرز مصادر الحصول على المعلومات المختلفة في مجالات عديدة، مما جعلها تأتي في مقدمة البحث، حيث تضم معلومات شاملة وهائلة في شتى الجوانب الحياتية والمجالات الأدبية والعلمية على حد سواء، لذلك نقدم لكم اليوم نبذة عن أهم الأقسام الموجودة في مجلة نظرتي.

أقسام مجلة نظرتي

تشتمل مجلة نظرتي على مجموعة كبيرة من المجالات والمعلومات الكاملة، فمنها الأدبي والثقافي والصحي والأدبي والعلمي والمجتمعي، التي توفرها بين يديك لتنهل ما تشاء منها وتثقف نفسك وقتما تشاء وأبرر أقسام مجلة نظرتي ما يلي:

تفسير الاحلام

يعتبر قسم تفسير الأحلام من أبرز المجالات الجاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم، فهذا القسم لديه العديد من المميزات التي تجعله ينال رضا الزائر وهي :

تقديم تفسير وافي للأحلام يتمتع بمصداقية كبيرة.

غني بمعلومات عديدة عن الأحلام الموجودة به.

يقدم تفسير مكتوب للأحلام ويعتمد في ذلك على مصادر موثوق بها.

يقدم تفسير للأحلام وفقا لكبار العلماء والمفسرين مثل محمد ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين.

يتضمن تفسير الحلم شرحا لتفسيرات بباقي الأحلام المتعلقة به.

قسمادعية

يعتبر من أهم الأقسام الموجودة ضمن محتوى مجلة نظرتي حيث يقدم مجموعة من الأدعية والابتهالات المختلفة التي يمكنك قراءتها ومعرفتها وترديدها وحفظها بسهولة.

قسمالخليج

قسم الخليج يعمل على تقديم جميع المعلومات الخاصة بدول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر وعمان، حيث يوفر الأخبار الحصرية الموجودة على الساحتين الخليجية والعالمية، بالإضافة إلى ذلك يقدم جميع الخدمات الالكترونية والطرق التفصيلية لكيفية الاستفادة منها.

قسمالأدب

يقدم قسم الأدب مقالات عديدة خاصة بالثقافة والأدب، منها القصص والروايات، معاني الأسماء والخواطر والعبارات، القصائد الشعرية وأبرز الأقوال والحكم لكبار الأدباء والعلماء والمشاهير.

قسم الصور

يقدم قسم الصور معرض شامل لآلاف الصور عالية الجودة لكن من مشاهير العرب والخليج والعالم، كما توفر صور للفيس بوك وصور اعياد ميلاد وصور رومانسية وحب وصور خاصة بالرياضة أيضا.

قسم السيارات

وهو القسم المخصص لتقديم المعلومات الكاملة عن السيارات الحديثة وكيفية الحصول عليها بأفضل الأسعار، كما تشرح أبرز مميزاتها وعيوبها، والأعطال المتوقع حدوثها وكيفية التغلب عليها وإصلاحها.

قسم الوصفات والأطباق

يشتمل قسم الوصفات والأطباق في مجلة نظرتي على أكبر مجموعة من الوصفات والأكلات اللذيذة من الخليج وجميع انحاء العالم، ويتم يتم شرحها بالتفصيل وبدقة شديدة حتى يسهل تنفيذها والحصول على وصفة مثالية.

قسم المنوعات

يضم هذا القسم العديد من المجالات المتنوعة التي تنال اهتمام ورضا القراء مثل آخر الأخبار التقنية لمحبي التكنولوجيا والتحديثات، كما يقدم وتوقعات الأبراج الفلكية التي يتابعها الكثيرون أيضا.

قسم الامومة والطفولة

يضم قسم الأمومة والطفولة معلومات عن التربية والأسرة وكيفية تكوينها والمحافظة عليها، كما توفر أهم النصائح اللازمة للأم والتي تساعدها على تغذية أولادها والاهتمام بصحتهم ، إلى جانب سبل تربية أولادها ومعاملتهم معاملة مثالية بناءة، ليصبحوا أفرادا صالحين نافعين لأسرهم ومجتمعهم غير فاسدين ولا يشكلون عبئا على غيرهم، وبالتالي يصبح مجتمع سوي ومتوازن بشكل كبير.

قسم الصحة والتغذية

يقدم قسم الصحة والتغذية جميع المعلومات المتعلقة بصحة الجسم مثل:

أبرز الأمراض وطرق العلاج والوقاية منها.

كيفية الحصول على وزن مثالي ولائق وأهم الحميات الغذائية الآمنة.

أهم التمارين الرياضة وفوائدها وأفضل وقت لممارستها.

توفر كافة المعلومات عن الفوائد الغذائية للخضروات والفاكهة وغيرها من الأطعمة.

وأهم الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم ومصادرها .

المكملات الغذائية والحصص اللازمة منها لتلبية الاحتياجات اليومية للجسم حسب الفئة العمرية والوزن والحالة الصحية للشخص.