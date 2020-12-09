شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الاوليه بالدائره الأولى بكفر الشيخ.. طنطاوي يصارع للحاق بقطار النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشير المؤشرات الأولية لعملية الفرز بالدائره الأولي التي تضم كفرالشيخ وقلين، ويتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد عن تقدم باسم حجازي، ياسر منير، ويتنافس على المقعد الثالث والأخير كلا من سيد شمس الدين وأحمد طنطاوي، ويصارع طنطاوي في اللحاق بالعربة الأخيره لقطار النواب.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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