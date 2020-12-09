شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي للجان الدائرة الأولى.. تقدم «فودة» و«الشرقاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى «بندر المنصورة» في جولة الإعادة لإنتخابات النواب انتهاء فرز جميع اللجان الفرعية بالدائرة وعددها 125 لجنة.

وأعلن القاضى المشرف على اللجنة العامة أن عدد المقيدين بالدائرة 437615 ناخب، وإجمالى من أدلوا بأصواتهم 59117 ناخب وإجمالى الأصوات الباطلة 2343 صوت، وإجمالى الأصوات الصحيحة 56774 صوت .

وحصل وحيد رمضان فودة مرشح مستقبل وطن على 35241 صوت وحصل أحمد الشرقاوى سلام مرشح 25/30 على 27735 صوت وحصل نبيل أبوورده مستقل على 27210 صوت وحصل محمد البسيونى مرشح الشعب الجمهورى على 23362 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.