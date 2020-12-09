شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. تقدم أبو أحمد في الدائرة الثانية بمركزي سيدي سالم والرياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشير المؤشرات الأولية لعمليات الفرز بالدائرة الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، عن تقدم علي أحمد أبوأحمد، ويتنافس كلا من محمد مفتاح، ماهر المصري علي المقعد الثاني.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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