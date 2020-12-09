شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيان بـ«المصرى اليوم» يتصدران الحصر العددي في إعادة انتخابات محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر أحمد بلال البرلسى ومحمد فايد، الصحفيان في جريدة المصرى اليوم، في نتائج الحصر العددي لتجميع أصوات اللجان ضمن نتائج انتخابات مجلس النواب في محافظة الغربية، في جولة الإعادة في دائرتى قسم أول المحلة الكبرى وكفر الزيات في محافظة الغربية.

وخاض «أحمد بلال» الانتخابات في دائرة قسم أول المحلة الكبرى، والتى تضم حى أول المحلة وحى ثان المحلة، والتى تنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين.

وخاض «محمد فايد» جولة الانتخابات في دائرة كفر الزيات، والتى تضم مركزى كفر الزيات وبسيون، والتى تنافس فيها 4 مرشحين لخوض جولة الإعادة على المقعدين.

وتعلن نتائج جولة الإعادة رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات في كلا الدائرتين بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج يوم 14 ديسمبر المقبل.