شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية بدائرة كفر الزيات وبسيون.. تقدم مرشحين بينهما الصحفي محمد فايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أظهر البيان الإحصائى المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظة الغربية لنتائج تجميع فرز أصوات اللجان الفرعية فى دائرة كفر الزيات وبسيون ، وهى بدون أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر باعتبارها صاحبة الحق الوحيد فى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب ونتائج الحصر كما يلي: سامح حبيب على 70 ألفًا و231 صوتًا.

الصحفى بالمصرى اليوم .. محمد فايد 39 ألفًا و601 صوتًا.

إبراهيم الدهراوى 39 ألفًا و375 صوتًا.

عبد القادر سرور 37 ألفًا و915 صوتًا. ولا يتضمن ذلك الحصر أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل. وجرت انتخابات الإعادة فى محافظة الغربية على 14 مقعدًا فى 7 دوائر انتخابية تنافس عليها 28 مرشحًا فى جولة الإعادة، فى 1159 لجنة فرعية تضم 661 مقرًا انتخابيًا ويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة 3 مليون و451 ألفًا و331 صوتًا. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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