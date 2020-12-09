شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائي بحصر نتائج لجان الانتخابات فى الغربية: دائرة السنطة وزفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر البيان الإحصائى المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظة الغربية لنتائج تجميع فرز أصوات اللجان الفرعية فى دائرة السنطة وزفتى ، وهى بدون أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر باعتبارها صاحبة الحق الوحيد فى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب ونتائج التجميع كما يلي:

عامر الشوربجى على 59 ألفًا و641 صوتًا.

محمد بدراوى عوض 51 ألفًا و9 أصوات.

مصطفى أبو زيد 47 ألفًا و850 صوتًا.

هيثم توفيق زغلول 41 ألفًا و877 صوتًا.

ومحمد ربيع غزالة 32 ألفًا و75 صوتًا.

ومحمد سلامة الجوهرى 28 ألفًا و743 صوتًا.

ولا يتضمن ذلك الحصر أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وجرت انتخابات الإعادة فى محافظة الغربية على 14 مقعدًا فى 7 دوائر انتخابية تنافس عليها 28 مرشحًا فى جولة الإعادة، فى 1159 لجنة فرعية تضم 661 مقرًا انتخابيًا ويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة 3 مليون و451 ألفًا و331 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.