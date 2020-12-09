شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. فوز أحمد بلال مرشح حزب التجمع بدائرة المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب فوز الزميل أحمد بلال البرلسي مرشح حزب التجمع عن دائرة المحلة الكبرى، وحصده أعلى الأصوات في انتخابات الإعادة لمجلس النواب والتي تشهدها مصر الإثنين والثلاثاء، وذلك عن دائرة المحلة الكبرى.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.