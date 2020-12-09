شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة تطالب "المهن الطبية" بزيادة دعم شهداء كورونا إلى 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه خاطب الدكتور حسين خيری رئيس اتحاد المهن الطبية، لمحاولة توفير مستشفى عزل خاص للأطقم الطبية وأسرهم، أسوة ببعض الجهات، وذلك فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا في موجته الثانية، وما يتعرض له طاقم العمل الطبى من مخاطر باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مجابهة المرض والعناية بالمرضى، لافتًا إلى سقوط العديد من الشهداء من الأطباء والصيادلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الشيخ، أنه طالب أيضًا برفع قيمة دعم أسر شهداء كورونا من أعضاء الطاقم الطبي إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، وكذا إعادة فتح قيمة الدعم للمصاب كما كان متبعًا 20 ألف جنيه، للمصابين الذين لم يتمكنوا من عمل مسحة طبية، والتعاقد مع مراكز تحاليل لإجراء التحاليل لأعضاء الطاقم الطبي وأسرهم بالمجان لمن يشتبه إصابته بكورونا.

وأكد نقيب صيادلة القاهرة، أن الوضع خطير وجلل، وأعضاء الطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول بل والأوحد في مجابهة هذا المرض أثناء مخالطتهم للحالات الإيجابية، قائلاً: لا يمكن أن نقدم لهم لدعمهم أقل من توفير الحماية لهم حتى نتجاوز هذه المحنة.