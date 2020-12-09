شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تدعو لعقد الجمعية العمومية العادية لفرعياتها 20 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة للزراعيين، لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية للزراعيين بالمحافظات، ظهر يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، وذلك لمناقشة ميزانية النقابة وتقاريرها عن العام الماضى، وخطتها للعام المقبل، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها فسيتم الدعوة للاجتماع الثانى لها يوم السبت 2 يناير 2021.

وأوضحت النقابة أنه سيتم عقد الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة العامة يوم السبت 16 يناير 2021، مطالبة كل أعضائها على مستوى الجمهورية بسرعة سداد الاشتراكات المستحقة لحضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية العامة.

وفى سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الإنتهاء من صرف معاشات الأعضاء والورثة عن شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2016، وذلك بإجمالى مبالغ تقدر بـ20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن النقابة العامة أرسلت المبالغ المستحقة للأعضاء لصرفها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 48 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.