جابر طايع: لدينا أوقاف خاصة بمصر فى تركيا.. ويؤكد: لا فساد بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أموال وزارة الأوقاف، وقال طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، "لا فساد في وزارة الأوقاف" والأوقاف حافظت على أموال الوقف ونحتاج إلى تشريع لحماية أراضى الدولة، مضيفا أن لدينا أوقاف خاصة بالدولة المصرية فى تركيا. وتابع، يجب محاكمة جماعة الإخوان الإرهابية على غبائهم السياسي. وفى سياق متصل، قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية أدارت الأوقاف بالانتماءات، وأكد رئيس القطاع الديني، أن الجماعة الإرهابية أثبتت فشلها، ودليل ذلك أن إيرادات هيئة الأوقاف فى العام الأسود لحكم الجماعة بلغ 503 ملايين جنيه، وبلغت إيرادات الأوقاف في العام المالي 2019 – 2020 مليارا و500 مليون جنيه.



وأشار إلى أن إجمالي إيرادات صناديق النذور خلال حكم الإخوان بلغ 9 ملايين جنيه وتجاوزت إيرادات صناديق النذور 30 مليون جنيه في العام المالي 2018 – 2019، مشيرا إلى أن إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألفا، في حين بلغت إيرادات المراكز الطبية في العام المالي 2019 – 2018 نحو 10 ملايين جنيه. وأشار إلى أن إجمالي إيرادات صناديق النذور خلال حكم الإخوان بلغ 9 ملايين جنيه وتجاوزت إيرادات صناديق النذور 30 مليون جنيه في العام المالي 2018 – 2019، مشيرا إلى أن إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألفا، في حين بلغت إيرادات المراكز الطبية في العام المالي 2019 – 2018 نحو 10 ملايين جنيه. وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستبيح المال العام خلال حكمهم، لذلك استهدفت هيئة الأوقاف بسبب مواردها.

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