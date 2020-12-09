شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مطران بورسيعد للروم الأرثوذكس والبطريرك يترأس صلوات التجنيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، عن وفاة متروبوليت "المطران" نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها اليوم الثلاثاء.

وأضاف الأنبا نقولا، أن البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، سوف يترأس صلاة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها في دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة، يوم الجمعة المقبل، حتى يتثنى لأسرته التي ستحضر من اليونان حضور صلاة الجناز.

وكانت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قد أعلنت الشهر الماضى، عن وفاة متروبوليت - المطران- بتروس الجليل مطران أكسوم- الحبشة- سابقًا، حيث قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم البطريركية في بيان له: البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الثاني الإسكندرية وسائر إفريقيا، خلال وجوده في كيسومو- كينيا، في زيارته الرعائية لها، أقام خدمة صلاة التريصاجيون لراحة روح المتروبوليت بتروس، بحضور رؤساء كهنة العرش الإسكندري".

وتابع: ستقام جنازة المتروبوليت الراحل في كنيسة العذراء مريم في منطقة مرماريوتيسيس (خالاندري) في أثينا، وسيتم الدفن في مقبرة خالاندري، وسيمثل البابا في الصلاة المتروبوليت "المطران" إمانويل.