شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطالب يوسف فياض.. الطبيب يتهم جامعة سيناء بالإهمال ورئيس الجامعة يرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين مغاوري، الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض، إن نسبة الأكسجين فى دم الطالب يوسف كانت 60% بعدما جاء من القنطرة، حيث توجد الجامعة التي كان يدرس بها قبل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد عمل أشعة مقطعية للطالب يوسف كانت النتيجة تشير لإصابة كورونا بنسبة 90%.
وأكد أن الحالة كانت متأخرة عن اللازم لأنه جاء بعد الإصابة بنحو 10 أيام ما يعني أن الطالب كان ينزل الجامعة ويحتك بالطلاب في ظل إصابته بكورونا.
وتساءل الدكتور حسين مغاوري الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض لماذا رفضت جامعة سيناء «الخاصة» إجراء تحليل كورونا للطالب؟ متابعا لم يهتم أحد بمتابعة المخالطين للطالب يوسف المصاب بكورونا!.. وتابع سؤاله مستنكرًا لماذا لا يكون هناك غرفة عزل بالجامعة وطبيب يعالج الطلاب حتى على حسابهم الشخصي؟!
وأوضح أن جامعة سيناء لم تهتم بالطلاب المصابين بكورونا كما أن هناك قصورا في مستشفى القنطرة، متسائلا: كيف يسمح للجامعة تعمل بدون توفير غرف عزل في ظل حالة الوباء التي نعيشها مثلما تفعل الجامعات الحكومية ذات التعليم المجاني.
وطالب الدكتور حسين مغاوري الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض، بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعلى رأسها ارتداء الكمامة لأنها تحد من انتشار العدوى إلى جانب تخفيف كثافة الحضور داخل كافيتريات الجامعة.
وقال البلك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخولهم الجامعة.
وأكد أنه لم يظهر أي أعراض على الطالب يوسف فياض أثناء دخوله الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تعاملت مع الأمر بكل اهتمام وتركيز.
وأضاف رئيس جامعة سيناء، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن حوار بين الطالب يوسف ودكتورة الجامعة، مؤكدا أن الدكتورة طلبت من الطالب يوسف فياض ألا يحضر بعد تعافيه من كورونا وعميدة الكلية أيضا.
وتابع البلك، أن هناك قلة من الطلاب يدعون إصابتهم بكورونا، ويجب أن يحضر الطالب شهادة تثبت إصابته بالفيروس.
وأكمل رئيس الجامعة، أن عميدة الكلية طلبت من الطالب يوسف إجراء تحاليل، وأي طالب يقول أنه يشتبه في إصابته بكورونا نطلب منه عدم الحضور للجامعة، ولم نعلم بإصابة الطالب يوسف بكورونا وإنما علمنا بوفاته فقط.
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