شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يؤكد بالأرقام فشل الإخوان واستباحتهم للمال العام والان مع تفاصيل الخبر

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات صناديق النذور خلال حكم الإخوان بلغ 9 ملايين جنيه وتجاوزت إيرادات صناديق النذور 30 مليون جنيه في العام المالي 2018 – 2019، مشيرا إلى أن إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألفا، في حين بلغت إيرادات المراكز الطبية في العام المالي 2019 – 2018 نحو 10 ملايين جنيه.

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستبيح المال العام خلال حكمهم، لذلك استهدفت هيئة الأوقاف بسبب مواردها.