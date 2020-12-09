نقيب المهندسين: مستعدون للتعاون مع الحكومة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأشار نقيب المهندسين في بيان اليوم، إلي أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني، لافتا إلى ان المنظومة الجديدة سوف تسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر وفي نفس الوقت تيسيرا علي المواطنين استخراج تراخيص البناء.

وأضاف أن نقابة المهندسين علي استعداد تام للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية في إصدار هذه المنظومة والتي سوف تسهم في ضبط العمران المصرى ويساعد بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا.

وأكد ضاحي أن الاجتماع الموسع الذي ضم ايضا قيادات الوزارتين كان اجتماعًا موفقا ساده روح الوفاق والتعاون من أجل مساندة الدولة المصرية في إرثاء ضوابط ومعايير تعود بالنفع علي الدولة والمواطن.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.

وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية وفقًا اللوائح والقوانين التي تنظمها النقابة مع وضع القواعد المنظمة بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وقد ضم وفد النقابة المهندس الاستشارى هشام ابو سنه رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الأسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس نقابة مهندسى المنوفية.