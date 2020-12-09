وفد شيوخ تنسيقية الأحزاب يناقشون دور مصر المحوري مع السفير الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى وفد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسين اجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمقر السفارة الأمريكية.

وتكون الوفد من النائب علاء مصطفى، والنائب محمد عزمي، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي.

تناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة.

وأكد النائب علاء مصطفى، أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس.

واستعرض أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، وأكد على ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.