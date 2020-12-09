شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون رياضي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظّم محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، مارثون رياضيا غدًا الأربعاء بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية ولفيف من القيادات التنفيذية. يتم التجمع غدًا الساعة السابعة صباحا وينطلق الماراثون من أمام مبني الرقابة الإدارية بسموحة وتنظم في نفس التوقيت الشباب والرياضة ماراثون دراجات. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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