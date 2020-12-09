شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن مكافحة الفساد بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب دكتور احمد خطاب مدير نادى ريادة الاعمال بنشر ثقافة الوعى بمكافحة الفساد بين جموع المواطنيين للمساهمة في مكافحة حقيقية للفساد من خلال تفعيل دور المواطن في الابلاغ عن أي فسادفى أي مكان بالقطاع الحكومى للدولة.

جاء ذلك خلال محاضرة عن مكافحة الفساد في اطار احتفال الجامعة باليوم العالمى لمكافحة الفساد برعاية دكتور احمد زكى رئيس الجامعة.

وقام الدكتور أحمد جمال خطاب دكتوراه في الاقتصاد السياسي ومدير نادي ريادة الاعمال جامعه القناة بإلقاء محاضرة حول مكافحة الفساد بالمدينة الجامعية للطلاب تناول خلالها المفاهيم الأساسية للفساد وآليات الفساد ومظاهره وحالات الفساد التي حددتها اتفاقيات الأمم المتحدة.

وتناولت المحاضرة أسباب الفساد وانعكاساته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والاثار المترتبة على وجود الفساد كما أشار إلى استراتيجيات مكافحة الفساد والمحور الثلاث الأساسية للقضاء على الفساد من إصدار القوانين واللوائح التي من شأنها مكافحة الفساد، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على تنفيذ الاستراتيجية وأهمها الإدارة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد.