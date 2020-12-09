شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: ندرس بعناية شديدة جميع اللقاحات وكيفية وصولها إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه تتم الدراسة وبعناية شديدة كافة اللقاحات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية وصولها إلى مصر من قبل اللجان العلمية المنعقدة بشكل دائم، حيث يتم تقييم اللقاح المناسب علميًا للتعاقد عليه.

وأكد تاج الدين في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» أنه يتم التواصل الدائم والمستمر مع الجهات الدولية ومنها (جافي) وهي المؤسسة العالمية المعنية بتوفير اللقاحات وتضمن نتائجها وتأثيرها وتوزيعها العادل في كافة دول العالم، نافيًا أن تكون الدول النامية آخر من ستحصل على اللقاح.

أضاف: ليس صحيحًا أن الدول النامية ستكون آخر من يحصل على اللقاح ضد كورونا، وكافة اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية ويتم عمل جدول يدرس عالميًا لتوزيعها ومفيش إنتاج للقاح يكفي العالم كله مرة واحدة، واللقاح سيتم توزيعه على دول العالم خلال شهور قليلة».