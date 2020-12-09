شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات ضمن مبادرة «الرياضة أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي احتفلت باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة من خلال عدد من مراكز الشباب ونادي النيل للمقاولون العرب ونادي التجديف وذلك بهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، أن فاعليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي تاتي كل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع على ملاعب الجامعة وتتزامن الفاعليات الرياضية هذا الأسبوع مع اليوم العالمي لذوي للاحتياجات الخاصة.