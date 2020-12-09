شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات ضمن مبادرة «الرياضة أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي احتفلت باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة من خلال عدد من مراكز الشباب ونادي النيل للمقاولون العرب ونادي التجديف وذلك بهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، أن فاعليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي تاتي كل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع على ملاعب الجامعة وتتزامن الفاعليات الرياضية هذا الأسبوع مع اليوم العالمي لذوي للاحتياجات الخاصة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أسوان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات ضمن مبادرة «الرياضة أمن قومي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.