شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المعلمون والعاملون بالمدارس لن يستفيدوا من الإجازات الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عودة الإجازات الاستثنائية للوزراة بناء على توجيهات من رئيس الوزراء، تسري على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فقط، ولا تشمل المعلمين أو العاملين بالمدارس.

وتابع أن القرارات يتم إتخاذها دون الإخلال بالعملية التعليمية ولم يصدر أي قرارات بمنح أجازات للمدرسين أو العاملين بالمدارس.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة صدى البلد أن التشديد على الإجراءات الاحترازية يتم من أول العام الدراسي ويتم التذكير بكافة الإجراءات في كل خطاب دوري للتنبيه على تطبيق الإجراءات.

وحول إصابات كورونا في المدارس، قال إن الأرقام قليلة للغاية ما بين 300 إلى 500 حالة وتم شفاء معظمهم والأطفال لا يصابون بفيروس كورونا وإذا أصيبوا لا يؤثر ولم يتم إغلاق أي مدرسة حتى الآن وملاحظة وزيرة الصحة في بعض المدارس الخاصة .