شكرا لقرائتكم خبر عن صانع محتوى: «لازم نراقب كل حاجة في يومنا ونغير عاداتنا السيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مايكل راشد، صانع المحتوى، مؤسس مدرسة الكاريزما، إن الشخص لكي يحدد العادات السيئة في حياته، عليه ان يعي أهمية العادات في حياتنا، مشيرًا إلى أن الإنسان في معظم الوقت يقوم بعادات، ولا يفهم أنها عادات مثل التدخين التي أصبحت جزءً من شخصية البعض، وتؤثر على مستقبله.

وتابع «راشد»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، مساء الثلاثاء، أن العادات لها تأثير خطير على حياتنًا، وعلينا أن نعي أهمية العادات في حياتنا، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للوقوف مع النفس ومراجعة الكثير من الأشياء التي نقوم بها في حياتنا.

وأضاف أن أي شخص عليه أن يراجع ما قام به يوميًا، واختياراته التقليدية مثل طريقة عمله، وكيفية عودته للمنزل، معقبًا: «لازم تراقب كل الحاجات في يومك، عشان تعرف لو عندك عادة سيئة، وحاول تكرر الموضوع دا أكثر من مرة، عشان نبدا السنة الجديدة بشكل مختلف».