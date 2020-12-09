شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفى تعليق الدراسة: لن نغلق المدارس..ومن يحب الغلق يظل فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على شائعة غلق المدارس بسبب خطاب الإجازات الاستثنائية المرسل للمديريات، قائلا: "سؤال غلق المدارس كثير وأى خطاب يصدر يعتقده البعض غلقا وده محصلش".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن من يحب الغلق يجب عليه أن يظل في منزله ولن نغلق المدارس، ولكن الخطاب المرسل كان لتنظيم العمل داخل ديوان الوزارة.

وعن تعديلات امتحانات الثانوية العامة الجديد، قال وزير التربية والتعليم، إنه لن يمس الطلاب أي ضرر، والتعديلات الجديدة في قواعد الامتحانات في مصلحة الطالب.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.