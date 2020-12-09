شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد اختيار الجنرال لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يؤكد رسميا اختيار الجنرال لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع.

وقال المدعى العام لولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا، مرشح بايدن لقيادة إدارة الصحة والخدمات البشرية الذى سيكون أول لاتينى في هذا المنصب إذا تم تأكيده، إن إدارة بايدن القادمة ستعتمد على معرفة المتخصصين في الطب وستبني دولة تكون فيها الرعاية الصحية حقًا ، وليس امتياز.

وقال إن معالجة الأوبئة وإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحتنا ستكون الأولوية، مؤكدا أنه لن ينسى أن وزارته معنية كذلك بالخدمات الإنسانية، متعهدا بأن العمل الذي نقوم به لأطفالنا وكبار السن والمعاقين سيكون مختلفا بشكل إيجابى فى ظل إدارة بايدن-هاريس.

وشارك بيسيرا أيضًا قصة شخصية، عن وفاة والده بسلام في منزله في يوم رأس السنة الجديدة، مقارنةً الوضع بما يحدث الآن.

وقال: "لا ينبغي لأحد أن يموت بمفرده في سرير المستشفى، حيث أجبر الأحباء على البقاء بعيدًا. يبدو هذا مخالفًا تمامًا لقيم الأمة العظيمة".

وقاد بيسيرا دفاع الولايات عن قانون الرعاية الميسرة بعد أن رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية لتفكيك البرنامج في وقت سابق من هذا العام.