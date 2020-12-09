شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: أعداد مصابى كورونا المعلنة هى المرصودة بالمؤسسات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد مصابى كورونا المعلنة رسميا هى التى يجرى رصدها عن طريق المؤسسات الصحية، موضحا أن هناك حالات مخالطة وإيجابية تعالج فى البيوت، وليس من مصلحة أحد إعلان أرقام غير حقيقية عن عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن مصر فى تواصل مع شركات عالمية لوصول لقاحات لمصر، ولجان علمية مستمرة فى اجتماعاتها لدراسة كل اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها لمصر، موضحا أن فى جدول وصول اللقاحات لم نصل لموعد محدد.

وذكر أن هناك تعاقد على لقاحات وتحديد لأكثر اللقاحات أمانا وتأثيرا لتوفيرها للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه يجرى التعاقد مع المؤسسة العالمية التي تحت مظلتها يتم توفير اللقاحات وتضمن توزيعها العادل على دول العالم.