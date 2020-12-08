شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمركز، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعمل لإيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أبرزت الندوة دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الفساد وخاصة في أوقات الأزمات كما في الوقت الحالى جائحة كورونا «كوفيد 19».