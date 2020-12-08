شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمركز، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعمل لإيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
أبرزت الندوة دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الفساد وخاصة في أوقات الأزمات كما في الوقت الحالى جائحة كورونا «كوفيد 19».
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