شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ورشة عمل «صندوق التنمية المحلية» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء الثلاثاء بمحافظة الأقصر فعاليات ورشة عمل صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، للتعريف بالمشروعات ونشاط الصندوق الذي يتيح فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية في إقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالي.

ورشة عمل التنمية المحلية بالاقصر

وتستمر الورشة التي تعقد بديوان عام المحافظة، خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2020، بحضور المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية أحمد محمد إلهامي، ومسؤول الائتمان بالصندوق هشام السيد، ومسؤول دراسات الجدوى بالصندوق أحمد السعيد عبداللطيف، ومدير عام مركز المعلومات بمحافظة الأقصر إيناس عبدالعاطي، ومدير مركز معلومات التنمية بالمحافظة محمد على أحمد، ومدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة ناهد فوزي، ووحدة السكان بالمحافظة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومديري الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

يذكر أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التي تستفيد من الخدمات البيئية المتاحة في نطاق الوحدات المحلية والتى تحافظ على البيئة، ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصري والتى تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.

ورشة عمل التنمية المحلية بالاقصر