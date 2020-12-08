بدء أعمال توسعة وتدبيش التربة على طريق المسار السياحي جنوب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال توسعة وتدبيش التربة على طريق المسار السياحي جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بدء أعمال توسعة وتدبيش التربة على طريق المسار السياحى حيث تم وضع تربة الأساس تمهيدا لتوسعة الطريق الواصل عند مدخل البياضية، حيث يقوم بالتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتحت اشراف مديرية الطرق برئاسة المهندس أسعد مصطفى مدير المديرية، وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.
وأضاف «صحصاح»، أنه تم الانتهاء من تربة الأساس وأعمال البلدورات للطريق خلف مستشفى البياضية وطريق الذهبى حتى منطقه أبودومة.
من جهة أخرى، يواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة البياضية تلقي طلبات التصالح حتي ٣١ ديسمبر الجاري، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
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