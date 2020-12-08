شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعاين مخالفات البناء.. ويكلف باتخاذ الإجراءات القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، جولة تفقدية شملت المرور علي مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد اي متغير علي الارض بشكل فوري لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اصحاب المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي علي الارض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

قام المحافظ بالمرور علي اكثر من 20 متغير مخالف بقري بتمدة بمركز بنها، وكفر أبو جمعه وبلقس وزاوية النجار بقليوب، وأبو الغيط بالقناطر الخيرية، وسرياقوس والقلج بالخانكة، مشددا على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتعامل بكل حازم في هذا الملف، والرد علي المتغير بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة والتحويل الي النيابة العسكرية.

وأكد الهجان ان وحدة المتغيرات المكانيه بالمراكز والمدن والاحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع اي مخالف، مطالبا ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولا بأول، وعدم الإنتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية.

وعلى هامش الجولة، قام المحافظ بازالة عدد من الإشغالات والباعة الجائلين بطريق ترعة الاسماعيلية بنطاق الوحدة المحلية بسيرقاوس، مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل يومي لعدم عودتها مرة أخرى، كما سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية الاضرار بالمواطنون.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الخانكة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، داخل المدن والاحياء والقري.

الجدير بالذكر أن منظومة الاقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة.