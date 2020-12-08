شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد عبدالغني الزيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فور عودته من مهمة عمل خارج بورسعيد، توجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، إلى منزل أسرة الشهيد مجند «عبدالغني الزيني»، الذي استشهد اليوم خلال أداء واجبه الوطني، وقدّم المحافظ لأسرة الشهيد واجب العزاء.

وأكد المحافظ لأسرة الشهيد على أن ابنهم البطل قدم بطولة جديدة تضاف لسجل بطولات أبناء بورسعيد وتضحياتهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدا على تقديم كل الدعم لأسرة الشهيد، وأن باب مكتبه مفتوح لهم في أي وقت لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم كحق أصيل لهم تقديرًا لتضحيات ابنهم الشهيد البطل من أجل الوطن.

وشدّد محافظ بورسعيد على أن الشعب المصري عامة وشعب بورسعيد خاصة يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة العظيمة التي يقدم رجالها يوميًا مع إخوتهم من الشرطة المدنية ملحمة من البطولات لحماية مصر وشعبها.