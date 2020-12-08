شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسب إشغالات «الكريسماس» بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب انتشار فيروس كورونا فى خفض نسب إشغالات الفنادق فى الفترة الحالية وانخفاض حجوزات الفترة المقبلة، ما يهدد بعدم إقامة حفلات رأس السنة (الكريسماس) فى المناطق السياحية.
ففى الأقصر، قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالمحافظة، إن الفنادق الثابتة غير مستعدة لإقامة حفلات رأس السنة للسياح الأجانب لعدم وجود حجوزات مسبقة قادمة من الدول الأجنبية بسبب انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن نسب الإشغالات بالفنادق الثابتة والعائمة ضعيفة للغاية ولا تساعد على إقامة الاحتفالات. وفى البحر الأحمر، تشير المؤشرات الأولية لحجوزات احتفالات أعياد الكريسماس بالفنادق والقرى السياحية بالمحافظة إلى أنها ستتراوح ما بين ١٥ و٢٠% وأغلب الإشغالات بالغردقة والجونة ومرسى علم، وهى منخفضة بشكل كبير مقارنة بحجوزات نفس الفترة من العام الماضى.
إلى ذلك، تشهد مدينة شرم الشيخ هذا العام موسم أعياد كريسماس مختلفًا عن كل عام بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إنه من المتوقع أن تصل الإشغالات والحجوزات الفندقية لنسبة 30٪ من الـ50٪ المقررة فى ظل جائحة كورونا.
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