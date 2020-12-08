شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسوان»: إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه بطريق السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، من إصلاح خط مياه الشرب الذي تعرض للكسر المفاجئ صباح الثلاثاء، وتسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق لساعات.

وأعلنت الشركة عن عودة ضخ المياه وفتح المحابس بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط 8 بوصة فرعي من الخط المغذي 12 بوصة اسبستوس طريق السادات، ما تسبب قطع المياه عن مدينة نصر ومنطقة العقاد وطريق الخزان.