شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة اختبارات الواعظات الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النتيجة النهائية للواعظات الجدد المتطوعات اللائى اجتزن الاختبارات التحريرية والشفوية. ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، الواعظات للحضور إلى ديوان عام وزارة الأوقاف، الإدارة العامة للمساجد ؛ لتقديم أصول المستندات، وتوزيعهن للعمل متطوعات بمديرياتهن، وهن : سحر شعبان سنوسى كريم مديرية القاهرة 2منال إبراهيم شبيب عامر مديرية القاهرة 3أميمة غريب الداودى الحجاوي الإسماعيلية وأكدت الوزارة أنه عليهن التوجه لمقابلة الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة -رئيس القطاع الدينى لاستخراج الكارنيه وتحديد نطاق العمل. من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، تجديد إيفاد كل من : الشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواحد – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، للعمل بمسجد جوندائى – ساوباولو - البرازيل، والشيخ وليد معوض عبد الحليم – إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، والشيخ محمد محمدى يوسف أحمد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة بارنافى – ولاية بارانا – البرازيل، والشيخ مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، للعمل بالجمعية العربية الإسلامية – بوجوتا – بدولة كولومبيا.

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