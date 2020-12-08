شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صدور كتاب "قضايا الدين والحياة رؤية عصرية" ضمن سلسلة رؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن صدور أحدث كتاب ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الإصدار الخامس والعشرون من السلسلة ، وهو كتاب: " قضايا الدين والحياة - رؤية عصرية "إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الكتاب يؤكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ، وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون ، فإن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة ، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح .

كما يوضح الكتاب أن الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي ، وألا يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج ، ويدفعان إلى العمل والإنتاج ، والتميز والإتقان ، ويطاردان البطالة والكسل ، والإرهاب والإهمال ، والفساد والإفساد ، والتدمير والتخريب وإثارة القلاقل والفتن ، والعمالة والخيانة .

ويعالج عددًا من القضايا الفكرية والحياتية والمجتمعية مثل: حماية الشأن العام والمصلحة العامة ، ومفهوم النفع العام ، وأهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع ، ومفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر ، وفروض الكفايات ، وترتيب الأولويات ، بما يؤكد عدم التعارض بين الدين والحياة.