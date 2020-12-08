شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستجيب لحالة الطفل سيد ماهر سيد ويلحقه بالدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استجابته لمطالب الطفل سيد ماهر سيد، والموافقة على إلحاقه بمدرسة داخلية والتعلم حسب فئته العمرية بأحد المدارس بشكل فورى. وأكدت الوزارة فى بيان لها: بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم، استقبل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم، الطفل سيد ماهر سيد، وجدته السيدة نوال على محمد أحمد، حيث تم إبلاغهم بقبول الطفل بمدرسة تعليم مجتمعى بالمقطم (إقامة وإعاشة وتعليم)، بالتعاون مع البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى وجمعية "أنا المصرى".

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