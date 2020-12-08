شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح تفاصيل منح الإجازات الاستثنائية لغير العاملين بالديوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه صدر كتاب دورى بشأن موضوع الإجازات الاستثنائية ويخص "ديوان الوزارة والأجهزة التابعة فقط" بخصوص تنظيم هذا الموضوع عدا ديوان الوزارة والأجهزة التابعة فهذا قرار كل محافظ، بما لا يخل بسير العمل الإداري أو العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الإجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها كإجراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيا، وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.

وقالت الوزارة فى خطاب لها: إنه فى حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، مع منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته و منح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل وتعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر مشددة على الزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.