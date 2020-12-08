شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يستقبل سفير كوت ديفوار لتعزيز العلاقات فى صناعة النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم بمكتبه، ثيموتى إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال صناعة النقل الجوى، جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم علاقات التعاون مع دول القارة السمراء.

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الإيفوارى مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات الطيران المدنى استكمالا لخطة وزارة الطيران فى توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوى مع عدة دول افريقية، بما يساهم فى زيادة الحركة الجوية والشحن الجوى ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى الأفريقى.

ومن جانبه أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيدا بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وكوت ديفوار فى شتى المجالات، وخاصة دور مصر الريادى فى صناعة النقل الجوى، وأشار إيزوان إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لاسيما فى مجال الشحن الجوى، متطلعا إلى مزيد من التعاون فى مجال قطاع الطيران.