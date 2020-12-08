شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترسل اسم المستخدم لطلاب أولى ثانوى لعقد الامتحان الإلكترونى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وسيتم إرسال"كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على البريد الإلكترونى بدءا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

وأضافت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن موقع إلكترونى للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس آب.

يهدف الامتحان التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.