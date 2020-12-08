شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تعديلات النظام الجديد نقارنها بالنظام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المادة رقم 28 كانت تصف شكل امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة أرسلت إلى مجلس الوزراء وجرت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، وتابع وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد نقارنه بالنظام الأمريكي وفكرة تعدد الفرص في مصلحة الطالب، كما أن الطالب إذا أراد دخول الهندسة ولم يأت بمجموعة فى الرياضيات يستطيع دخول مادة أخرى، والقانون يتيح منح طلاب أولى ثانوي دخول الامتحان أكثر من مرة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن التعديلات تمثلت في إضافة فكرة المجموعة التراكمي ولن يحسب نتيجة الامتحان ولكن يعطي وزنا لأداء الطلاب في الثلاث سنوات.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الحياة لم تتوقف على امتحان واحد فقط، وبعد إقرار القانون سيجرى التطبيق على الدفعة المقبلة من الإعدادية، كما تتيح التعديلات الجديدة تعدد فرص الامتحان ليكون هناك فرص أمام الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير وكنا نغير مادة واحدة فقط وهى المادة رقم 28 من القانون، مشيراً إلى أن الحديث عن الثانوية العامة فقط، كما أن الهدف هو الامتحان والقانون يختص بالامتحان.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن قبل تعديل القانون كانت مجرد سنوات نقل، مؤكدا أن القانون يجرى عرضه ويذهب لوزارة العدل، كما يعرض على مجلس الوزراء بأكثر من جلسة.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أنه يتبقى خطوة أخرى وهى العرض على مجلس النواب لمناقشته وبعدها يوقعها رئيس الجمهورية، قائلا: "تعديلات قانون التعليم بالثانوية العامة ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي للعام المقبل، عندما يتم إقرار القانون يطبق على أول دفعة وستكون عام 2021-2022".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تعديلات قانون الثانوية العامة الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشرى على الإطلاق.