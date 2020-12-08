شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأوقع على أمر تنفيذى لمنح الأمريكيين أولوية لقاح كورونا قبل الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيوقع قريبًا -إذا لزم الأمر - على أمر تنفيذى لضمان إعطاء الحكومة الأمريكية الأولوية للمواطنين الأمريكيين قبل إرسال لقاح كوفيد-19 إلى دول أخرى.

وقال فى قمة اللقاحات بالبيت الأبيض: "إذا لزم الأمر، فسنستند إلى قانون الإنتاج الدفاعي ولكننا لا نعتقد أنه سيكون ضروريًا. مؤكدا: "إنه قانون قوى للغاية".

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيضع قانون الإنتاج الدفاعى على لقاح فيروس كورونا في حالة حدوث "أى مشاكل" مع شركة فايزر وموديرنا.

وقال ترامب: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية مع الشركات، ولكن إذا واجهتنا أي مشاكل لأي سبب من الأسباب ، فسنضع قانون الإنتاج الدفاعى، وسنتأكد من عدم وجود أى مشاكل لفترة طويلة جدًا".

يأتي ذلك بعد أنباء عن خفض الإنتاج العالمى لشركة فايزر بمقدار النصف بسبب مشكلات في سلسلة التوريد، وأن إدارة ترامب رفضت عرضًا لشراء أكثر من 100 مليون جرعة خلال الصيف - وهو ما يكفي لتحصين 50 مليون أمريكي بجرعة مزدوجة.

وكانت بدأت قبل قليل قمة البيت الأبيض بشأن عملية Warp Speedالمتعلقة بلقاح فيروس كورونا.