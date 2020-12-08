شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى رئيس إيرباص العالمية ويعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، جييوم فورى، رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامة بباريس.

وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التى تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة "إيرباص" تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.