شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد تنسيق مصر مع شركائها لحفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بذلت مجهودا كبيرا لوقف إطلاق النار فى ليبيا، بالتنسيق مع الشركاء للحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبى، وتابع: "ومصر سوف تستمر فى هذا العمل".

وأضاف "شكرى"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، من العاصمة الفرنسية باريس، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، أن الخطورة المتولدة عن الأوضاع فى ليبيا، تستمر مصر فى دعم الأمن والاستقرار هناك، وتابع: "ندعم كافة الجهود الرامية للاستقرار ونأمل أن يصل الأشقاء الليبيين إلى تفاهم يصب فى صالح ليبيا".

من جانب آخر، كان أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، شدد على أهمية إنهاء الأزمة الليبية، من خلال دعم الجهود السياسية للوصول إلى اتفاق يحفظ الأراضى الليبية، محذرا من وقوع ليبيا فى هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة.

وقال وزير خارجية الأردن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه اليونانى والقبرصى، أن أمن جمهورية مصر العربية الشقيقة جزء من أمننا، وبالتالى لا نريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات تهدد أمن الجوار الليبي.

ودعا الصفدى إلى إنهاء التوتر فى منطقة شرق المتوسط من خلال احترام مصالح الجميع على أساس وجود اليات تضمن الاستقرار الحقيقى باحترام القانون الدولى.