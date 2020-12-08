شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: تطابق كبير بين موقف مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن هناك تطابقا كبيرا بين موقف مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية والحلول لها، وأضاف، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبار المسئولين الفرنسيين تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن الادعاء بوجود موقوفين بمصر كلام مرسل وغير دقيقة.

وأوضح أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رسائل قوية وواضحة، متابعا أن هناك جهودا مشتركا بين مصر لإحياء عملية السلام بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.