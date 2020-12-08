مدير "الصحة العالمية" لمصراوي: مصر لديها الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن مصر من ضمن دول الإقليم التي شاركت في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، ولديها الإمكانيات والقدرة لإنتاج اللقاح بالتعاون مع بعض الشركات والجهات الحكومية الأجنبية.

وأضاف المنظري ردًا على سؤال الخليج 365 بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تجري مشاورات مع بعض الشركات لإنتاج لقاح كورونا، وهذا ما تسعى إليه المنظمة لتعزيز خطوط الإنتاج لضمان الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب.

وأوضح أن بعض البلدان أعلنت تقديم لقاح لسكانها للاستخدام الأولي، وتُعطينا هذه الخطوة بارقة أمل في أن تصبح نهايةُ الجائحة حقيقةً واقعةً قريباً.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للصحة العالمية إن منظمة الصحة العالمية تسعى وشركاؤها، من خلال مرفق كوفاكس، إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات الفعَّالة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بمجرد إدراجها في قوائم اللقاحات المُستعمَلة في حالات الطوارئ أو حصولها على تصريح من هيئة تنظيمية مختصَّة، وسيمنح مرفق كوفاكس أولوية الحصول على اللقاح لما يقرب من 20٪ من السكان الأكثر عُرضة للخطر.