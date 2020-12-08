ضبط أب عرض رضيعه للبيع عبر "فيسبوك" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل مقيم بالقاهرة؛ لاتهامه بعرض نجله للبيع.

المتابعة الأمنية رصدت نشر المتهم عبر أحد الحسابات بموقع "فيسبوك" للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال والإعلان عن رغبته فى التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالى واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.

وأمكن ضبطه وبصحبته زوجته ونجله يبلغ من العمر شهر تقريباً وبحوزته شهادة ميلاد الطفل.

وبمواجهته أقر بقيامه بعرض الطفل للبيع للحصول على مقابل مادى. وبمواجهة زوجته "والدة الطفل" أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخاً منها لضغوطه عليها.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوى على العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.