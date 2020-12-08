شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان الانتخابية.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، عدد من لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، بلجان مدرسة الشهيد هشام بركات، وعدد من مدارس قرى مركز كفر الشيخ وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطنى على جميع المواطنين والشباب والمرأة بكفر الشيخ ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن ممارسة كل مواطن كفراوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادراً على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون محافظة كفر الشيخ في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكداً على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف، مؤكدا أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلي للوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ،للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة ،حرصا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أية معوقات، وبوعى المواطنين ومشاركتهم الفعالة، مؤكدا أن الأهالي حريصون على المشاركة في العملية الانتخابية، كما ثمن المحافظ الجهود المتميزة للقوات المسلحة المصرية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما أشاد بتعاون كافة الاجهزة لإنجاح العرس الانتخابي ،وبحل المشاكل بالتواصل مع الجهات المعنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكراسي متحركة يدفعها عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وأنه لاحظ اصطحاب الأجداد والآباء للأحفاد والابناء لمشاركتهم العرس الانتخابي.