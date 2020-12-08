«صيادلة القليوبية» تتعاقد مع الشركة الأهلية للدفع الإلكتروني «إكسبريس»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت نقابة الصيادلة، بروتوكول تعاون مع شركة إكسبريس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للصيادلة. وبحسب بيان، الثلاثاء، حضر التوقيع الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبيه والدكتور شاكر زكي امين عام النقابة والدكتور بكري سعيد وكيل النقابة والدكتور ناصر البهي، أمين الصندوق. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تم إبرام البرتوكول بين نقابة صيادلة القليوبيه والشركة الاهليه للدفع الإلكتروني وهي شركة مساهمة مصرية تعمل على تطبيق رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي عن طريق الدفع الالكتروني والشمول المالي من خلال مجموعة من الخدمات التي تهم الصيادلة والتي يمكن دفع رسوم الخدمات اليومية التي تهم الصيادلة من خلال ماكينات الشركة الاهليه للدفع الالكتروني إكسبرس والتي سوف يتم نشرها في ربوع مصر من خلال النقابة والشركات المختلفة وأيضا من خلال الابليكشن الخاص بالشركة والذي يستطيع الصيدلي اداء كل احتياجاته من خلاله. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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