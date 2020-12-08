شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد أمام اللجان الانتخابية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد الإقبال على لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب خلال ساعات آخر النهار، حيث شهدت معظم اللجان وخاصة لجان لشيخ زويد وبئر العبد ورمانة إقبالا كبيرًا من الناخبين.

وقالت مصادر في غرفة عمليات المحافظة، إن نسبة التصويت ارتفعت لتصل إلى 21 % في حوالي الساعة السادسة، حيث سجلت لجان بئر العبدنسبة حضور وصلت إلى 45%، بينما سجلت لجان العريش نسبة حضور 17%، ولجان الشيخ زويد نسبة حضور 15%، ولجان نخل نسبة حضور 11%.

وجدد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دعوته للمواطنين الخروج إلى لجان الانتخاب والتصويت للمرشح الذي يختارونه خلال الساعتين القادمتين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

أشار المحافظ إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن في متابعة سير وانتظام لجان الانتخابات، مؤكدًا عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

تزايد الاقبال بشمال سيناء

تزايد الاقبال بشمال سيناء

تزايد الاقبال بشمال سيناء