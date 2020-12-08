شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء حتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر 2020 :

يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار خفيفة بنسبة (30%) : على بعض المناطق من الوجه البحرى ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد .

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية مطروح - السلوم).

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - سيوة ) .

يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية مطروح - السلوم).

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

شبورة مائية : على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) .

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة - الغربية ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم).

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وغرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

أمطار متوسطة بنسبة ( 60 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم . رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 50% ) : على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من 8 - 14 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd