«الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الاثنين المقبل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء حتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر 2020 :
يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
أمطار خفيفة بنسبة (30%) : على بعض المناطق من الوجه البحرى ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد .
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .
يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية مطروح - السلوم).
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - سيوة ) .
يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية مطروح - السلوم).
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.
شبورة مائية : على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) .
يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة - الغربية ) .
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم).
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وغرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.
يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
أمطار متوسطة بنسبة ( 60 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم . رشید - بلطيم).
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 50% ) : على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .
واختتم بيان الأرصاد أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الظواهر الجوية من 8 - 14 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
118,847
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تعافي
103,703
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وفيات
6,790
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